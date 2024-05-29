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Строительство Строительство и недвижимость

Застроят вопреки: "Партнер" получил разрешение на высотку в районе 5 просеки

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Партнер" (учредитель и директор ООО — Анатолий Давидюк) получило от министерства строительства Самарской области разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом на Пятой просеке. Речь идет о территории на ул. Советской Армии, 255 в Октябрьском районе. Об этом накануне, 28 мая, рассказали инициативные жители района, не первый год выступающие против точечной застройки.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Разрешение было получено, несмотря на ранее выданные решения двух районных судов — Ленинского (от 17 ноября 2022 г.) и Самарского (от 10 мая 2023 г.). В соответствии с решением Ленинского районного суда были удовлетворены требования прокурора города, а бездействие мэрии Самары в части не обеспечения жителей района Пятой просеки учреждениями дошкольного и школьного образования признавалось незаконным. Согласно решению Самарского районного суда были удовлетворены требования прокуратуры региона о признании незаконным бездействия министерства здравоохранения Самарской области по необеспечению жителей района Пятой просеки медицинской помощью.

"Более того, ранее ООО СЗ "Берег-П" было отказано в строительстве МКД в районе 5 просеки на вышеназванных основаниях. Решением Ленинского районного суда г. Самары от 05.12.2022 решение о предоставлении разрешения на строительство Минстроя СО отменено, — рассказали встревоженные жители. — Учитывая судебную практику, признающую нарушение конституционных прав жителей района 5 просеки, тем не менее министерство строительства Самарской области повторно выдает иному застройщику разрешение на строительство. Уму непостижимо!".

В своем обращении самарцы призвали региональные и муниципальные власти, а также депутатов разобраться в ситуации и поддержать 6-летнее противостояние по застройке Пятой просеки, а надзорные органы — защитить конституционные права.

Напомним, в мае 2023 года мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений, связанных с возможностью строительства МКД на землях Октябрьского района. Заявителем, планирующим освоить участки площадью 2475 тыс. кв метров на ул. Советской Армии, выступало ООО "СЗ Партнер". Однако подавляющее большинство жителей, принимавших участие в обсуждениях, выразило категорический протест против проекта. Основными аргументами выступали перегруженность микрорайона, нехватка образовательных и медицинских учреждений.

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