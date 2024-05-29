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Суд отменил решение о сносе торговых павильонов на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Парад" известного бизнесмена Николая Васильева добилось в апелляции отмены решения Арбитражного суда Самарской области о сносе торговых павильонов на ул. Ново-Садовой в районе д. №349 (рядом с ТЦ "Май").

Фото: Диана Дисонова

Напомним, с иском в арбитраж вышла мэрия Самары. Власти указывали, что постройки площадью 98,3 и 245,2 кв. м являются самовольными. В сентябре 2023 г. суд встал на сторону горадминистрации, приняв решение о сносе.

"Парад" подал апелляционную жалобу. В итоге 15 мая 11 апелляционный арбитражный суд решение первой инстанции отменил, указав на нарушения при назначении экспертизы на предмет возможности сохранить постройки. Областному арбитражу предстоит назначить новую экспертизу.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Парад" подконтрольно Николаю Васильеву, известному как бенефициар ГК "Союз". Компания зарегистрирована в 2009 году. На ее балансе находятся активы на 276,6 млн руб., выручка по итогам 2023 г. составила при этом 10,3 млн руб., а прибыль - всего 25 тыс. рублей.

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