Суд отменил решение о сносе торговых павильонов на ул. Ново-Садовой

ООО "Парад" известного бизнесмена Николая Васильева добилось в апелляции отмены решения Арбитражного суда Самарской области о сносе торговых павильонов на ул. Ново-Садовой в районе д. №349 (рядом с ТЦ "Май").

Напомним, с иском в арбитраж вышла мэрия Самары. Власти указывали, что постройки площадью 98,3 и 245,2 кв. м являются самовольными. В сентябре 2023 г. суд встал на сторону горадминистрации, приняв решение о сносе.

"Парад" подал апелляционную жалобу. В итоге 15 мая 11 апелляционный арбитражный суд решение первой инстанции отменил, указав на нарушения при назначении экспертизы на предмет возможности сохранить постройки. Областному арбитражу предстоит назначить новую экспертизу.