"Ингосстрах" начал реализацию ESG-стратегии в регионах

"Ингосстрах" продолжает реализовывать цели устойчивого развития, вовлекая в свои акции филиалы компании по всей России.

По итогам пилотного проекта прошлого года акция "Логично жить экологично" по сбору пластиковых крышечек для дальнейшей переработки была успешно проведена в трех офисах Москвы. В 2023 году было собрано 56 кг крышек от бутылок и канистр. В новом году "Ингосстрах" принял решение расширить географию акции, подключив еще 10 офисов в Самаре, Тольятти, Саратове, Воронеже, Костроме, Ростове-на-Дону, Чебоксарах и Пензе.

Сотрудники "Ингосстраха" также могут сдать батарейки на переработку. В настоящее время акция проходит в трех московских головных офисах — на Пятницкой, Лесной и Рочдельской улицах. В 2023 году на утилизацию было вывезено 90 кг батареек.

Компания продолжает развивать культуру устойчивого развития и ответственного потребления среди своих сотрудников. Так, в этому году в рамках пилотного проекта "Ингосстрах" стал партнером эко-проекта "Благодарный шкаф". Сотрудники компании в двух филиалах Москвы могут приносить на работу ненужные одежду, обувь и домашний текстиль и оставлять их в специальных контейнерах. Команда проекта "Благодарный шкаф" будет регулярно проводить инвентаризацию контейнеров и направлять собранные вещи на переработку. Проект продлится до конца года.

"Ингосстрах", являясь социально ответственной компанией, не только следит за ESG-тенденциями, но и следует им. Для нас соблюдение принципов ESG — это обязательство перед окружающей средой и социумом, ведь делать мир чище и добрее очень просто — достаточно начать с малого. Мы продолжаем внедрять новые и модернизировать уже существующие инициативы, направленные на соблюдение принципов экологического, социального и корпоративного управления не только в Москве, но и в регионах", — прокомментировала Юлия Глухова, директор департамента маркетинга и коммуникаций компании "Ингосстрах".