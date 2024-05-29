16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ингосстрах" начал реализацию ESG-стратегии в регионах На охране природы: как самарские нефтяники помогают сохранять популяцию белохвостого орлана Волонтеры "Т Плюс" отметили День Волги Объединяя спорт и экологию: сызранские нефтяники приняли участие в необычном субботнике Число несанкционированных свалок в Самарской области сократилось в пять раз

Экология Общество

"Ингосстрах" начал реализацию ESG-стратегии в регионах

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ингосстрах" продолжает реализовывать цели устойчивого развития, вовлекая в свои акции филиалы компании по всей России.

По итогам пилотного проекта прошлого года акция "Логично жить экологично" по сбору пластиковых крышечек для дальнейшей переработки была успешно проведена в трех офисах Москвы. В 2023 году было собрано 56 кг крышек от бутылок и канистр. В новом году "Ингосстрах" принял решение расширить географию акции, подключив еще 10 офисов в Самаре, Тольятти, Саратове, Воронеже, Костроме, Ростове-на-Дону, Чебоксарах и Пензе.

Сотрудники "Ингосстраха" также могут сдать батарейки на переработку. В настоящее время акция проходит в трех московских головных офисах — на Пятницкой, Лесной и Рочдельской улицах. В 2023 году на утилизацию было вывезено 90 кг батареек.

Компания продолжает развивать культуру устойчивого развития и ответственного потребления среди своих сотрудников. Так, в этому году в рамках пилотного проекта "Ингосстрах" стал партнером эко-проекта "Благодарный шкаф". Сотрудники компании в двух филиалах Москвы могут приносить на работу ненужные одежду, обувь и домашний текстиль и оставлять их в специальных контейнерах. Команда проекта "Благодарный шкаф" будет регулярно проводить инвентаризацию контейнеров и направлять собранные вещи на переработку. Проект продлится до конца года.

"Ингосстрах", являясь социально ответственной компанией, не только следит за ESG-тенденциями, но и следует им. Для нас соблюдение принципов ESG — это обязательство перед окружающей средой и социумом, ведь делать мир чище и добрее очень просто — достаточно начать с малого. Мы продолжаем внедрять новые и модернизировать уже существующие инициативы, направленные на соблюдение принципов экологического, социального и корпоративного управления не только в Москве, но и в регионах", — прокомментировала Юлия Глухова, директор департамента маркетинга и коммуникаций компании "Ингосстрах".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2