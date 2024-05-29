Мать-кукушка из Тольятти украла деньги, предназначавшиеся на содержание ребенка

В Тольятти суд вынес приговор 37-летней женщине, уличенной в краже. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Ранее судимая местная жительница, лишенная родительских прав на троих детей, вышла из мест лишения свободы по УДО и пришла жить к матери-пенсионерке. Она зарабатывала на сдаче своей квартиры, но при этом не помогала детям. А 5 ноября 2023 г. подозреваемая нашла в телефоне банковское приложение и перевела себе 6464 рубля. Эти деньги являлись детским пособием, которое пенсионерка получала на содержание одного из детей обвиняемой. Украденное нерадивая мать потратила на покупки в интернет-магазине и оплату такси.

В итоге суд отменил тольяттинке УДО и назначил два года лишения свободы в колонии общего режима.