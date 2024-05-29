Двое экс-инспекторов ДПС из Тольятти отправятся в колонию из-за взятки

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
4 февраля 2023 г. инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение. Однако автомобилист сказал, что у него есть знакомый, который может передать им взятку 50 тыс. рублей. Правоохранители согласились и отпустили нарушителя без составления протокола. Позже мужчина сообщил о взяточниках в подразделение собственной безопасности регионального ГУ МВД.
Суд назначил обвиняемым по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил специальных званий и на пять лет запретил занимать должности в правоохранительных органах.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!