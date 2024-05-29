Двое экс-инспекторов ДПС из Тольятти отправятся в колонию из-за взятки

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

4 февраля 2023 г. инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение. Однако автомобилист сказал, что у него есть знакомый, который может передать им взятку 50 тыс. рублей. Правоохранители согласились и отпустили нарушителя без составления протокола. Позже мужчина сообщил о взяточниках в подразделение собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Суд назначил обвиняемым по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил специальных званий и на пять лет запретил занимать должности в правоохранительных органах.