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Суды Происшествия

Двое экс-инспекторов ДПС из Тольятти отправятся в колонию из-за взятки

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

4 февраля 2023 г. инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение. Однако автомобилист сказал, что у него есть знакомый, который может передать им взятку 50 тыс. рублей. Правоохранители согласились и отпустили нарушителя без составления протокола. Позже мужчина сообщил о взяточниках в подразделение собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Суд назначил обвиняемым по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишил специальных званий и на пять лет запретил занимать должности в правоохранительных органах.

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