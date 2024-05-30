Судимый самарец получил два года тюрьмы за ограбление собственного деда

Неоднократно судимого 37-летнго самарца вновь признали виновным - мужчина ограбил собственного деда и потратил деньги на спиртное и закуску, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Летом 2023 года сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району УМВД РФ по Самаре задержали ранее неоднократно судимого мужчину 1987 года рождения по подозрению в совершении преступления в отношении пенсионера.

В ходе предварительного следствия было установлено, что безработный самарец после очередного распития спиртных напитков пришел домой к деду и потребовал у него 500 рублей. Услышав отказ, внук схватил пенсионера за запястье и вытащил из кармана его пиджака сверток с деньгами. Пожилой мужчина попытался оказать сопротивление, но в силу возраста не смог. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия на такси. В тот же день пострадавший обратился за помощью в полицию.

В кратчайшие сроки оперативники установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенную у деда пенсию потратил на алкоголь и еду.

Самарцу предъявили обвинение в преступлении по статье "Грабеж". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Железнодорожный районный суд. В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание - два года в ИК строго режима.