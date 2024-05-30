В Самаре открылся филиал Третьяковской галереи

В среду, 29 мая, для официальных гостей и СМИ распахнуло двери отреставрированное здание Фабрики-кухни, в котором разместился филиал Третьяковской галереи. Корреспондент портала "Волга Ньюс" прошел с экскурсией по зданию и экспозиции.

В просторном холле первого этажа находятся кассы как для индивидуальных посетителей, так и для экскурсионных групп. А еще билеты можно приобрести, воспользовавшись кассой самообслуживания.

Билет на актуальную выставку для взрослого обойдется в 600, для ребенка — в 300, а тем, кто имеет льготы — 350 рублей. Сама касса оформлена в виде прилавка заведения общепита, что отсылает посетителя к истории здания: здесь в советское время кормили работников завода имени Масленникова.

В огромном, на первый взгляд, здании потеряться сложно даже при всем желании — по всей Фабрике-кухне расставлены информационные стенды.

В правом крыле первого этажа — кафе и сувенирный магазин. От количества брендированных продуктов разбегаются глаза: здесь и канцелярские товары, и одежда, и разные аксессуары. Носки с принтами известных картин можно приобрести за 400 рублей. Значки с самарской Третьяковкой стоят 490, а с элеватором — в 600 рублей. После посещения выставки можно отдохнуть в кафе, попивая латте. Стакан объемом 300 мл - 170 рублей.

На первом этаже расположен также музей Фабрики-кухни. Это интерактивная экспозиция, рассказывающая об истории здания. Музей запечатлел развитие системы советского общепита: посетитель здесь может пройти символический путь — через линию раздачи до обеденного зала.

На основе воспоминаний сотрудников разработаны и интерактивные элементы экспозиции. Достаточно приложить к уху наушник, чтобы узнать об особенностях советского стола 1920-1930-х годов, 1960-1980-х и стола зала-ресторана.

В музее представлена в основном история общепита, столовой — а это предполагает большое количество людей. Но есть и инсталляция, которая показывает частную кухню советского периода и частную жизнь. Знакомые всем ручные мясорубки, граненые стаканы, холодильник "Жигули" — все это позволяет посетителю перенестись сквозь эпохи.

"Я думаю, что открытие филиала Третьяковской галереи разделит культурную жизнь Самары на "до" и "после". Это первый филиал музея в регионах, поэтому я не сомневаюсь, что здание Фабрики-кухни станет точкой притяжения на федеральном уровне. Здесь представлены экспозиции высокого качества, а также много интерактивных экспонатов. Событие поменяет культурную жизнь Самары кардинально!" — говорит Николай Кислухин, сотрудник филиала.

На втором этаже расположилась выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", тематика которой также перекликается с изначальным функционалом здания. Роль еды в жизни человека отображают три зала — "Предвкушение", "Услаждение" и "Пресыщение". Объединяют их просторные переходы с видом на дворик здания.

Здесь представлены 92 произведения из коллекции Третьяковской галереи и частных собраний. Среди них работы Кузьмы Петрова-Водкина, Татьяны Яблонской, Павла Федотова, Натальи Гончаровой, Зинаиды Серебряковой, Владимира Татлина, Ильи Кабакова и многих других. Самарцам выпала уникальная возможность — посетители выставки смогут первыми увидеть после реставрации знаменитую картину "Охотники на привале" Василия Перова. Картины пробудут в Самаре до 3 ноября.