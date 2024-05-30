Игры с участием "Крылья Советов" посетили 288 тысяч зрителей

"Крылья Советов" завершили очередной сезон Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона самарцы финишировали на девятом месте турнирной таблицы — это один из лучших результатов команды за последние 15 лет. Игры с участием самарцев посмотрели с трибун стадионов 288 тыс. человек.

Самарская команда провела один из лучших для себя сезонов за последние 15 лет. На протяжении большей части чемпионата "Крылья Советов" боролись за попадание в призовую тройку. Призерами в итоге стали "Динамо", "Краснодар" и "Зенит". У "Крыльев" — девятое место при 11 победах, 8 ничьих и 11 поражениях. Самарцы забили 46 мячей — это пятый лучший результат в лиге.

Почти две трети голов — 30 мячей — "Крылья Советов" отправили в ворота соперников на стадионе "Солидарность Самара Арена". Они порадовали своих зрителей 7 домашними победами и 6 ничьими — поражений на своем поле команда потерпела только два. 15 домашних матчей команды в Самаре посетили 132 200 зрителей. Самым посещаемым стал октябрьский матч с московским "Спартаком" — 23 225 зрителей, в котором самарцы одержали победу — 4:0. Гостевые матчи с участием "Крыльев" посмотрели 155 979 человек, в том числе больше 20 тыс. собиралось на стадионах "Зенита" и "Динамо".

Всего за сезон РПЛ зрители посмотрели 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах с картой болельщика. Она есть уже у 1,9 млн человек. На матчах финального тура было 138,6 тыс. человек — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего же в этом сезоне стадионы с картой болельщика посетили 2,6 млн раз. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2023 году.

В Самарской области, начиная с 2022 года, оформлено более 83,9 тыс. карт болельщика. Она нужна для покупки билетов и прохода на игры РПЛ и финал Кубка России по футболу. Оформить ее бесплатно можно на портале "Госуслуги" или в приложении "Госуслуги Карта болельщика".

В сервисе стали доступны еще два способа подтверждения личности: с помощью загранпаспорта нового образца (потребуется смартфон с поддержкой бесконтактной передачи данных) и с помощью биометрии (через Единую биометрическую систему, потребуется записать видео и звук). При этом продолжает действовать и третий способ подтверждения личности — при личном обращении в МФЦ. Карта болельщика необходима не только зрителям матчей, но и спортсменам, персоналу стадионов, представителям СМИ.