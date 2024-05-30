Чапаевский "Промсинтез" схлестнулся в суде с мировым лидером производства взрывчатки

Один из крупнейших мировых производителей взрывчатки - испанская корпорация MAXAM - погрязла в корпоративном конфликте вокруг совместного предприятия в Чапаевске. "Дочка" корпорации - ООО "Максам Русия" оспаривает ряд решений, в результате которых в учредительные документы АО "Высокотехнологичные системы инициирования" (ВСИ) были внесены изменения. В частности, в организации поменяли гендиректора.

Как сообщается на официальном сайте MAXAM, АО "ВСИ" организовано в Чапаевске в 2002 г., как совместное предприятие дочерней компании MAXAM - европейского лидера в области систем инициирования - и крупного российского производителя взрывчатых веществ ОАО "Промсинтез".

СП производит неэлектрические средства взрывания Rionel, предназначенные для работ на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах. В производстве систем инициирования задействовано импортное оборудование и используются комплектующие MAXAM из Испании.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, до 2022 г. владельцем чапаевского СП было испанское ООО "Максам ЮЕБ С.Л.". На данный момент в учредителях АО "ВСИ" никто не обозначен.

Весной 2024 г. на предприятии было инициированы изменения в уставные документы, предполагающие в числе прочих смену гендиректора. В системе ИАС Seldon.Basis указано, что некое "физическое лицо компании заявило о возражении относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ". Однако Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области зарегистрировала новые сведения о ВСИ.

Одно из них касается смены исполнительного органа: до 26 марта 2024 г. генеральным директором компании выступал Максим Карлов, который представлял интересы ООО "Максам Русия". Новым генеральным директором назначен Дмитрий Боровков. Очевидно, он связан с бенефициарам "Промсинтеза", поскольку последнее настаивает на законности смены руководителя.

"Максам Русия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области за признанием описанных изменений недействительными. Третьим лицом в дело включилось "Максамкорп Интернешнл С.Л." (Испания) - владелец российской "дочки" - ООО "Максам Русия". По словам представителя иностранной компании, решения о внесении изменений в учредительные документы ВСИ ничтожны, поскольку "Промсинтез" не является акционером совместного предприятия, но "выдает себя за акционера". Правда, и "Максам Русия" тоже таковым не является.

"У корпорации есть притязания на акции (АО "ВСИ". - Прим. Волга Ньюс) не слабее "Промсинтеза", - заявил на предварительном заседании представитель "Максамкорп Интернешнл С.Л.".

Корпорация поддержала иск "дочки" и добавила требование признать недействительным решение ФНС о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении "Высокотехнологичных систем инициирования".

Самарский арбитраж отложил судебное разбирательство на конец лета.