16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чапаевский "Промсинтез" схлестнулся в суде с мировым лидером производства взрывчатки У "Феррони Тольятти" не получилось оспорить перерасчет зарплат за время простоя Стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты предприниматель" В Октябрьском районе снесут 7 жилых домов на территории под КТР "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-27" успешно стартовал с Байконура

Экономика и бизнес

Чапаевский "Промсинтез" схлестнулся в суде с мировым лидером производства взрывчатки

ЧАПАЕВСК. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Один из крупнейших мировых производителей взрывчатки - испанская корпорация MAXAM - погрязла в корпоративном конфликте вокруг совместного предприятия в Чапаевске. "Дочка" корпорации - ООО "Максам Русия" оспаривает ряд решений, в результате которых в учредительные документы АО "Высокотехнологичные системы инициирования" (ВСИ) были внесены изменения. В частности, в организации поменяли гендиректора.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Как сообщается на официальном сайте MAXAM, АО "ВСИ" организовано в Чапаевске в 2002 г., как совместное предприятие дочерней компании MAXAM - европейского лидера в области систем инициирования - и крупного российского производителя взрывчатых веществ ОАО "Промсинтез".

СП производит неэлектрические средства взрывания Rionel, предназначенные для работ на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах. В производстве систем инициирования задействовано импортное оборудование и используются комплектующие MAXAM из Испании.

АО "Высокотехнологичные системы инициирования", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Чапаевске. Уставный капитал - 18,22 млн рублей. Выручка в 2023 г. составила 537,86 млн руб. (для сравнения, в 2020 г. она была 902,8 млн руб.), чистая прибыль - 86,64 млн руб., что на 2% меньше предыдущего года. В 2022 г. компания экспортировала товары в Казахстан и Узбекистан.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, до 2022 г. владельцем чапаевского СП было испанское ООО "Максам ЮЕБ С.Л.". На данный момент в учредителях АО "ВСИ" никто не обозначен.

Весной 2024 г. на предприятии было инициированы изменения в уставные документы, предполагающие в числе прочих смену гендиректора. В системе ИАС Seldon.Basis указано, что некое "физическое лицо компании заявило о возражении относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ". Однако Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области зарегистрировала новые сведения о ВСИ.

Одно из них касается смены исполнительного органа: до 26 марта 2024 г. генеральным директором компании выступал Максим Карлов, который представлял интересы ООО "Максам Русия". Новым генеральным директором назначен Дмитрий Боровков. Очевидно, он связан с бенефициарам "Промсинтеза", поскольку последнее настаивает на законности смены руководителя. 

"Максам Русия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области за признанием описанных изменений недействительными. Третьим лицом в дело включилось "Максамкорп Интернешнл С.Л." (Испания) - владелец российской "дочки" - ООО "Максам Русия". По словам представителя иностранной компании, решения о внесении изменений в учредительные документы ВСИ ничтожны, поскольку "Промсинтез" не является акционером совместного предприятия, но "выдает себя за акционера". Правда, и "Максам Русия" тоже таковым не является. 

"У корпорации есть притязания на акции (АО "ВСИ". - Прим. Волга Ньюс) не слабее "Промсинтеза", - заявил на предварительном заседании представитель "Максамкорп Интернешнл С.Л.".

Корпорация поддержала иск "дочки" и добавила требование признать недействительным решение ФНС о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении "Высокотехнологичных систем инициирования".

Самарский арбитраж отложил судебное разбирательство на конец лета.

Корпорация MAXAM, по данным официального сайта компании, второй по величине мировой лидер в производстве взрывчатых веществ со штаб-квартирой в г. Мадрид, Испания. В корпорацию входит более 100 предприятий в 40 странах мира. В России MAXAM представлена ООО "Максам Русия", владеет производителями взрывчатых веществ в Красноярском крае - ООО "ЮИИ-Сибирь" и Мурманской области - ООО "Истерн Майнинг Сервисиз". 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 20 мая 2024 03:14 Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2