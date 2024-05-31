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Футбол Спорт

Бенхамин Гарре: "Не вижу причин отказываться от российского паспорта"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре рассказал "Чемпионату", как обстоят дела с российским гражданством. 

У спортсмена есть возможность получить российский паспорт. "Всегда, когда задают этот вопрос, отвечаю: нет никаких проблем, чтобы получить российское гражданство. Это помогло бы облегчить клубу задачу с поиском места для иностранца. Так что если это поможет, не вижу причин отказываться от российского паспорта", - ответил Гарре.

Напомним, что аргентинец в начале 2023 г. подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года. 

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