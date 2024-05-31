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Экономика и бизнес

Электрощит Самара провел конференцию "Стратегия и принципы работы с поставщиками"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 200 представителей компаний, осуществляющих производство и поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергетических и электротехнических компаний, собрались в Самаре на День поставщика Электрощит Самара.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Ключевыми темами стали текущие и перспективные проекты компании, а также процессы участия поставщиков в конкурентных процедурах. Как сообщили партнерам представители Электрощит Самара, реализация инвестиционных проектов компании продолжается, и многие из них в данный момент находятся в активной фазе.

Предприниматели могли напрямую, в том числе в режиме диалога, узнать все о закупочных процедурах крупнейшего производителя электротехнического оборудования.

Павел Алябьев, заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистике Электрощит Самара, рассказал гостям о существующей системе закупок, стратегии развития закупочной политики компании, новых, более эффективных, условиях работы. Заместитель генерального директора по поставкам и логистике Андрей Сидоров ознакомил со структурой и основным направлениям деятельности департамента, подвел итоги 2023 и рассказал о планах на 2024 год.

"Данное мероприятие — честный открытый диалог с поставщиками товаров и услуг о возможностях и условиях работы с Электрощит Самара. Основные принципы работы нашей компании — открытость информации, равнозначный подход ко всем участникам рынка, недопущение любого необоснованного ограничения конкуренции. Компания Электрощит Самара, как один их крупнейших производитель электротехнического оборудования и покупатель электротехнической продукции, заинтересована в том, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы, в первую очередь, человеческие, финансовые, производственные, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию. Поэтому работа с поставщиками у нас в приоритете", — отметил генеральный директор АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" Дмитрий Куприянов.

После деловой части гости осмотрели производственную площадку предприятия, демонстрационный зал и корпоративный музей имени Ю. Егорова, где смогли ознакомиться с историей компании, принципами ее работы и текущей деятельностью, осмотрели макеты готовой продукции.

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