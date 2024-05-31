Электрощит Самара провел конференцию "Стратегия и принципы работы с поставщиками"

Более 200 представителей компаний, осуществляющих производство и поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергетических и электротехнических компаний, собрались в Самаре на День поставщика Электрощит Самара.
Ключевыми темами стали текущие и перспективные проекты компании, а также процессы участия поставщиков в конкурентных процедурах. Как сообщили партнерам представители Электрощит Самара, реализация инвестиционных проектов компании продолжается, и многие из них в данный момент находятся в активной фазе.
Предприниматели могли напрямую, в том числе в режиме диалога, узнать все о закупочных процедурах крупнейшего производителя электротехнического оборудования.
Павел Алябьев, заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистике Электрощит Самара, рассказал гостям о существующей системе закупок, стратегии развития закупочной политики компании, новых, более эффективных, условиях работы. Заместитель генерального директора по поставкам и логистике Андрей Сидоров ознакомил со структурой и основным направлениям деятельности департамента, подвел итоги 2023 и рассказал о планах на 2024 год.
"Данное мероприятие — честный открытый диалог с поставщиками товаров и услуг о возможностях и условиях работы с Электрощит Самара. Основные принципы работы нашей компании — открытость информации, равнозначный подход ко всем участникам рынка, недопущение любого необоснованного ограничения конкуренции. Компания Электрощит Самара, как один их крупнейших производитель электротехнического оборудования и покупатель электротехнической продукции, заинтересована в том, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы, в первую очередь, человеческие, финансовые, производственные, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию. Поэтому работа с поставщиками у нас в приоритете", — отметил генеральный директор АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" Дмитрий Куприянов.
После деловой части гости осмотрели производственную площадку предприятия, демонстрационный зал и корпоративный музей имени Ю. Егорова, где смогли ознакомиться с историей компании, принципами ее работы и текущей деятельностью, осмотрели макеты готовой продукции.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”