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Эксперты "Цифровой России" отобрали три лучших студенческих IT-проекта

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в рамках партийного проекта "Единой России" прошел идеотон "IT- инновации в бизнесе". На питч-сессию были приглашены студенты самарских вузов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Симулятор дронов, чат-бот, интерактивный музей — и это еще не все разработки студентов из Самарской области. Среди работ учащихся Самарского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики отобрали 13 лучших проектов.

Каждая выступающая группа могла получить оценку проделанной работы и комментарии по экономической и технической составляющей от компетентного жюри. Экспертами выступили председатель общественного совета партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области, заместитель председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков,  руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, исполнительный директор, директор по управлению проектами компании "Открытый код"  Павел Ситникова и генеральный директор компаний "Интелскан" и "Большие данные" Андрей Гладков.

Ни один студенческий проект не остался без внимания. Все участники получили обратную связь, а некоторые группы пригласили в региональный центр "Мой Бизнес", чтобы помочь составить бизнес-план для продвижения их разработок. Кстати, частью проектов заинтересовались представители IT-компаний и пригласили команды к сотрудничеству.

"У студентов сейчас золотая пора — это один из самых лучших этапов жизни, потому что у них еще есть возможность рисковать, у них впереди огромные перспективы, они могут ошибаться. И они сделали абсолютно правильный выбор, когда решили идти учиться в технический университет, на технические направления. А участие в таких мероприятиях — это определенная строка в биографии и резюме, которую они смогут добавить по окончании ВУЗа при первом поиске работы", — отметил председатель общественного совета партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области Константин Пресняков.

По мнению экспертов, наиболее интересными и перспективными проектами идеотона стали "Симулятор дронов VR" от студенток ПГУТИ Милены Кужевой, Дарьи Скребцовой, Милены Шишкиной, "Разработка чат-бота с модулями системы навигации и моделью NLP" из СамГТУ, подготовленный Викторией Насыровой и Петром Захаровым, а также разработка студента Самарского университета Даниила Ческого Enjoi IT — интерактивный музей, который помогает на основе имеющихся знаний в игровой форме выбрать старт и путь в информационных технологиях.

Специальным призом жюри наградили Георгия Красавина из Самарского университета за яркую презентацию проекта Chef AI: интеллектуальное приложение, которое подбирает рецепт на основе имеющихся продуктов.

Победители идеотона отправятся в Москву на федеральный IT-форум для обмена лучшими практиками и наработанным опытом с представителями  других регионов.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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