Эксперты "Цифровой России" отобрали три лучших студенческих IT-проекта

В Самарской области в рамках партийного проекта "Единой России" прошел идеотон "IT- инновации в бизнесе". На питч-сессию были приглашены студенты самарских вузов.

Симулятор дронов, чат-бот, интерактивный музей — и это еще не все разработки студентов из Самарской области. Среди работ учащихся Самарского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики отобрали 13 лучших проектов.

Каждая выступающая группа могла получить оценку проделанной работы и комментарии по экономической и технической составляющей от компетентного жюри. Экспертами выступили председатель общественного совета партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области, заместитель председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, исполнительный директор, директор по управлению проектами компании "Открытый код" Павел Ситникова и генеральный директор компаний "Интелскан" и "Большие данные" Андрей Гладков.

Ни один студенческий проект не остался без внимания. Все участники получили обратную связь, а некоторые группы пригласили в региональный центр "Мой Бизнес", чтобы помочь составить бизнес-план для продвижения их разработок. Кстати, частью проектов заинтересовались представители IT-компаний и пригласили команды к сотрудничеству.

"У студентов сейчас золотая пора — это один из самых лучших этапов жизни, потому что у них еще есть возможность рисковать, у них впереди огромные перспективы, они могут ошибаться. И они сделали абсолютно правильный выбор, когда решили идти учиться в технический университет, на технические направления. А участие в таких мероприятиях — это определенная строка в биографии и резюме, которую они смогут добавить по окончании ВУЗа при первом поиске работы", — отметил председатель общественного совета партийного проекта "Цифровая Россия" по Самарской области Константин Пресняков.

По мнению экспертов, наиболее интересными и перспективными проектами идеотона стали "Симулятор дронов VR" от студенток ПГУТИ Милены Кужевой, Дарьи Скребцовой, Милены Шишкиной, "Разработка чат-бота с модулями системы навигации и моделью NLP" из СамГТУ, подготовленный Викторией Насыровой и Петром Захаровым, а также разработка студента Самарского университета Даниила Ческого Enjoi IT — интерактивный музей, который помогает на основе имеющихся знаний в игровой форме выбрать старт и путь в информационных технологиях.

Специальным призом жюри наградили Георгия Красавина из Самарского университета за яркую презентацию проекта Chef AI: интеллектуальное приложение, которое подбирает рецепт на основе имеющихся продуктов.

Победители идеотона отправятся в Москву на федеральный IT-форум для обмена лучшими практиками и наработанным опытом с представителями других регионов.



