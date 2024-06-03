"Росгосстрах": большинство россиян прививают детям любовь к ЗОЖ собственным примером

Современные родители стараются прививать детям любовь к здоровому образу жизни на своем примере, показало исследование СК "Росгосстрах"¹, приуроченное у отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей. 40% опрошенных родителей определяют своих детей в различные спортивные секции, причем большинство из них готовы платить за тренировки до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Большинство респондентов (65%) впервые отдали своего ребенка в спортивную секцию в возрасте 5-7 лет, еще почти четверть (22%) — в 7-11 лет, а 12% — в возрасте до 5 лет. Ключевыми факторами выбора секций стали близость к дому (33%), рекомендации знакомых (30%) и репутация тренера или клуба (26%). Цена абонемента оказалась лишь на четвертом месте — на нее ориентируются только 6% респондентов.

Это подтверждают и данные по тратам на спортивное развитие ребенка: большинство опрошенных закладывают это в семейный бюджет. 41% респондентов готовы ежемесячно платить за тренировки 5-10 тысяч рублей, 30% — даже более 10 тысяч рублей. Каждый десятый (11%) тратит на детский спорт сумму в 1-3 тысячи рублей, 7% — 3-5 тысяч рублей, и лишь 8% — менее 1 тысячи рублей. Еще 4% россиян устроили ребенка в бесплатные секции.

Половина респондентов подбирали секцию совместно с ребенком, еще 14% позволили детям сделать самостоятельный выбор. А более трети (36%) опрошенных признались, что определяли направление для спортивного развития детей исключительно сами. Наиболее популярными видами детского спорта оказались: плавание (31%), танцы (23%) и спортивная гимнастика (18%). В топ-10 спортивных секций также вошли:

футбол — 16%;

легкая атлетика — 15%;

художественная гимнастика — 15%;

единоборства — 11%;

волейбол — 6%;

теннис — 4%;

беговые лыжи — 4%.

Интересно, что сами родители занимались в юности схожими видами спорта. В топ-5 секций, в которое ходили респонденты, вошли плавание (19%), футбол (15%), беговые лыжи (12%), легкая атлетика и волейбол (по 10%).

На сегодняшний день большинство опрошенных (70%) стараются привить ребенку любовь к здоровому образу жизни собственным примером, поддерживая регулярную спортивную активность.

В целом, большинство респондентов не требуют от своих детей серьезных спортивных достижений. Половина опрошенных (51%) надеются просто приучить ребенка вести активный образ жизни, почти треть (31%) хотят за счет этого поддерживать здоровье своего чада, а 6% — раскрыть в ребенке новые таланты. Лишь каждый десятый (11%) родитель допускает, что его дети станут профессиональными спортсменами в будущем. Тем не менее абсолютное большинство (80%) респондентов отправляют детей на спортивные соревнования.

Что касается вопроса безопасности, 50% опрошенных оформляют постоянную спортивную страховку для ребенка за счет секции, а каждый пятый (21%) покупает полис только для участия в соревнованиях.

¹Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1244 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ