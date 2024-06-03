"Росгосстрах": большинство россиян прививают детям любовь к ЗОЖ собственным примером

Современные родители стараются прививать детям любовь к здоровому образу жизни на своем примере, показало исследование СК "Росгосстрах"¹, приуроченное у отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей. 40% опрошенных родителей определяют своих детей в различные спортивные секции, причем большинство из них готовы платить за тренировки до 10 тысяч рублей ежемесячно.
Большинство респондентов (65%) впервые отдали своего ребенка в спортивную секцию в возрасте 5-7 лет, еще почти четверть (22%) — в 7-11 лет, а 12% — в возрасте до 5 лет. Ключевыми факторами выбора секций стали близость к дому (33%), рекомендации знакомых (30%) и репутация тренера или клуба (26%). Цена абонемента оказалась лишь на четвертом месте — на нее ориентируются только 6% респондентов.
Это подтверждают и данные по тратам на спортивное развитие ребенка: большинство опрошенных закладывают это в семейный бюджет. 41% респондентов готовы ежемесячно платить за тренировки 5-10 тысяч рублей, 30% — даже более 10 тысяч рублей. Каждый десятый (11%) тратит на детский спорт сумму в 1-3 тысячи рублей, 7% — 3-5 тысяч рублей, и лишь 8% — менее 1 тысячи рублей. Еще 4% россиян устроили ребенка в бесплатные секции.
Половина респондентов подбирали секцию совместно с ребенком, еще 14% позволили детям сделать самостоятельный выбор. А более трети (36%) опрошенных признались, что определяли направление для спортивного развития детей исключительно сами. Наиболее популярными видами детского спорта оказались: плавание (31%), танцы (23%) и спортивная гимнастика (18%). В топ-10 спортивных секций также вошли:
- футбол — 16%;
- легкая атлетика — 15%;
- художественная гимнастика — 15%;
- единоборства — 11%;
- волейбол — 6%;
- теннис — 4%;
- беговые лыжи — 4%.
Интересно, что сами родители занимались в юности схожими видами спорта. В топ-5 секций, в которое ходили респонденты, вошли плавание (19%), футбол (15%), беговые лыжи (12%), легкая атлетика и волейбол (по 10%).
На сегодняшний день большинство опрошенных (70%) стараются привить ребенку любовь к здоровому образу жизни собственным примером, поддерживая регулярную спортивную активность.
В целом, большинство респондентов не требуют от своих детей серьезных спортивных достижений. Половина опрошенных (51%) надеются просто приучить ребенка вести активный образ жизни, почти треть (31%) хотят за счет этого поддерживать здоровье своего чада, а 6% — раскрыть в ребенке новые таланты. Лишь каждый десятый (11%) родитель допускает, что его дети станут профессиональными спортсменами в будущем. Тем не менее абсолютное большинство (80%) респондентов отправляют детей на спортивные соревнования.
Что касается вопроса безопасности, 50% опрошенных оформляют постоянную спортивную страховку для ребенка за счет секции, а каждый пятый (21%) покупает полис только для участия в соревнованиях.
¹Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1244 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.