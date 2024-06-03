На ул. Куйбышева устанавливают новые дорожные ограждения

На ул. Куйбышева в Самаре в рамках работ по дорожному нацпроекту устанавливают новые пешеходные ограждения, сообщает мэрия города.

В историческом центре Самары продолжается комплексное ("от фасада до фасада") обновление улицы Куйбышева в границах улиц Вилоновской и Венцека (1,1 км). Работы организованы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время специалисты подрядной организации направили усилия на установку ограничивающих ограждений вдоль отремонтированной проезжей части.

"Это необходимо, прежде всего, для повышения безопасности участников движения - недопущения выхода пешеходов на автодорогу в неустановленных для этого местах, то есть вне пешеходных переходов, - сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов. - Отмечу также, что мы заботимся и об эстетической составляющей. Еще до старта ремонта на объекте решено придерживаться единого стилистического решения. В частности, дизайн новых пешеходных ограждений, разработанный архитекторами, схож с дизайном опор освещения и фонарей, которые установлены на ул. Куйбышева. Здесь все будет сочетаться. Надеемся, что такой облик улицы оценят и местные жители, и туристы".

Напомним, систему освещения модернизировали в 2021 году. Кабельные линии, которые ранее были воздушными, стали изолированными подземными коммуникациями, с надежной защитой сетей от внешнего механического воздействия. Улицу оснастили энергоэффективными фонарями. Современные по своему функционалу, они при этом визуально напоминают стилистику "старого" города: фонари смонтированы на металлических опорах с декоративными элементами чугунного литья.

Аналогичный подход реализуется и в этом году при установке ограждений в рамках реализации дорожного нацпроекта.

"У старых ограждений в результате неминуемого воздействия атмосферных факторов появилась коррозия металла. К тому же они были стандартными и не соответствовали архитектурным решениям, характерным для исторического центра Самары. Сейчас монтируем ограждения с новым дизайном. Сроки их поставок соблюдены, материалы - в наличии, - рассказал Руслан Шагиев, ведущий инженер ПТО подрядной организации - ООО "НПФ "XXI Век". - Сначала бригада размечает места для бурения ям на глубину в 1 метр. После подготовки таких локаций последовательно устанавливаются ограждения. Они представляют собой металлокаркас, с отдельными элементами из чугуна - в верхней части и на стыках перекладин и стоек".

Согласно муниципальному контракту на ремонтируемом участке, с обеих сторон ул. Куйбышева, предстоит установить около 880 погонных метров ограждений. В финале данных работ предусмотрено бетонирование, а в последующем - укладка плиточного покрытия тротуаров.

Если в процессе эксплуатации ограждений по каким-либо причинам потребуется их восстановление, будет наноситься лакокрасочное покрытие либо будут заказаны и смонтированы отдельные секции.

В дальнейшем на объект привезут и новые урны, которые визуально поддержат новую концепцию элементов обустройства улично-дорожной сети.

Напомним также, что ремонтные работы на ул. Куйбышева в рамках дорожного нацпроекта завершатся этим летом, а концепцию масштабного восстановительного озеленения в полном объеме планируется реализовать осенью. Улицу будут "обрамлять" более 90 штамбовых деревьев (высотой не менее 4 м, с уже сформированной кроной), более 3400 кустов кизильника в формате "живая изгородь" и цветники.