Интересное объявление появилось на сайте "Авито". Здесь предлагают купить участок рядом с домом губернатора.

"Учacтoк 22 coтки в тихом месте на 1 прoсeке. Зaeзд eсть с 1 прoceки и co 2 пpoсеки. Кoммуникации подведeны. Eсть возмoжность поcтpoить oт одного до трех домов. Pазличные вaриaнты дoмoв и планиpoвки на учacтке пpиложeны. Рядoм вхoд в Зaгородный пapк, pезиденция губеpнaтоpа, зеленая облагоpоженная территория", — рассказывает автор объявления.

За все эти блага просят всего 88 млн рублей. Категория земель обозначена — под индивидуальное жилое строительство.

Судя по фото, адресу и схемам, участок находится рядом с землями, которые, как считают правоохранители, вывела в частную собственность фирма, связанная с семьей теперь уже бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Напомним, по версии правоохранителей, ранее директор ООО "Хорс" Дмитрий Полянский отдал в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха. Полянский был директором ООО "Хорс" и ООО "Эра", аффилированных семье Ефанова. Последнего лишили судейских полномочий после выявленных нарушений. Октябрьский районный суд в ноябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии выведенных через "Хорс" земель и возврате их в госсобственность.