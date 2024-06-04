16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре продают участок рядом с резиденцией губернатора и скандально выведенными землями В Самаре "дочка" РЖД выставила на продажу двор хрущевок под высотки Территорию бывшего лагеря "Кировец" в Самаре продают за 140 млн рублей Новостройками Самарской области стали чаще интересоваться жители регионов В самарском Росреестре рассказали о дополнительной защите недвижимости

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре продают участок рядом с резиденцией губернатора и скандально выведенными землями

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 136
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Интересное объявление появилось на сайте "Авито". Здесь предлагают купить участок рядом с домом губернатора.

Фото: avito.ru

"Учacтoк 22 coтки в тихом месте на 1 прoсeке. Зaeзд eсть с 1 прoceки и co 2 пpoсеки. Кoммуникации подведeны. Eсть возмoжность поcтpoить oт одного до трех домов. Pазличные вaриaнты дoмoв и планиpoвки на учacтке пpиложeны. Рядoм вхoд в Зaгородный пapк, pезиденция губеpнaтоpа, зеленая облагоpоженная территория", — рассказывает автор объявления.

За все эти блага просят всего 88 млн рублей. Категория земель обозначена — под индивидуальное жилое строительство.

Судя по фото, адресу и схемам, участок находится рядом с землями, которые, как считают правоохранители, вывела в частную собственность фирма, связанная с семьей теперь уже бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Напомним, по версии правоохранителей, ранее директор ООО "Хорс" Дмитрий Полянский отдал в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха. Полянский был директором ООО "Хорс" и ООО "Эра", аффилированных семье Ефанова. Последнего лишили судейских полномочий после выявленных нарушений. Октябрьский районный суд в ноябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии выведенных через "Хорс" земель и возврате их в госсобственность.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30