Страшное ДТП на трассе М-5 под Самарой унесло жизни двух человек, есть пострадавшие

Во вторник, 4 июня, примерно в 22:00 на 1056-м километре трассы М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По предварительным данным, водитель автомобиля Маzda столкнулся с грузовиком, который, в свою очередь, врезался в другой грузовой автомобиль с последующим возгоранием.

Предварительно, на месте ДТП пострадали три человека. Есть два погибших.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия также работают медики и пожарные-спасатели ПСО 41 противопожарной службы Самарской области.

Как отметили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", при тушении огнеборцами использовались 2 ствола воздушно-пенных СВП-4 и один пеногенератор ГПС-600. Руководство осуществляет начальник ПСО 41 противопожарной службы Самарской области Евгений Швейкин.

Также на месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы.