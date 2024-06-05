Страшное ДТП на трассе М-5 под Самарой унесло жизни двух человек, есть пострадавшие

Во вторник, 4 июня, примерно в 22:00 на 1056-м километре трассы М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Маzda столкнулся с грузовиком, который, в свою очередь, врезался в другой грузовой автомобиль с последующим возгоранием.
Предварительно, на месте ДТП пострадали три человека. Есть два погибших.
Оперативно прибывшие сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия также работают медики и пожарные-спасатели ПСО 41 противопожарной службы Самарской области.
Как отметили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", при тушении огнеборцами использовались 2 ствола воздушно-пенных СВП-4 и один пеногенератор ГПС-600. Руководство осуществляет начальник ПСО 41 противопожарной службы Самарской области Евгений Швейкин.
Также на месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!