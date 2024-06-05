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ДТП Происшествия

Страшное ДТП на трассе М-5 под Самарой унесло жизни двух человек, есть пострадавшие

КРАСНЫЙ ЯР. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, примерно в 22:00 на 1056-м километре трассы М-5 в Красноярском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По предварительным данным, водитель автомобиля Маzda столкнулся с грузовиком, который, в свою очередь, врезался в другой грузовой автомобиль с последующим возгоранием. 

Предварительно, на месте ДТП пострадали три человека. Есть два погибших.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия также работают медики и пожарные-спасатели ПСО 41 противопожарной службы Самарской области.

Как отметили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", при тушении огнеборцами использовались 2 ствола воздушно-пенных СВП-4 и один пеногенератор ГПС-600. Руководство осуществляет начальник ПСО 41 противопожарной службы Самарской области Евгений Швейкин.

Также на месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы.

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