Двое тольяттинцев отправятся в колонию за организацию нарколаборатории

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двум 32-летним тольяттинцам — Дмитрию Шамрук и Сергею Гуровеню. Их признали виновными в поставках наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Мужчины были в составе организованной группы, организовавшей лабораторию по производству синтетических наркотиков для сбыта в другие регионы. В мае 2023 г. подозреваемых задержали, у них изъяли более 1 кг мефедрона.

Суд приговорил Гуровеня к семи с половиной годам лишения свободы, а Шамрука — к 10 годам и штрафу 150 тыс. рублей. Оба осужденных отправятся в колонию строгого режима.