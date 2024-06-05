Двое тольяттинцев отправятся в колонию за организацию нарколаборатории

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двум 32-летним тольяттинцам — Дмитрию Шамрук и Сергею Гуровеню. Их признали виновными в поставках наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Мужчины были в составе организованной группы, организовавшей лабораторию по производству синтетических наркотиков для сбыта в другие регионы. В мае 2023 г. подозреваемых задержали, у них изъяли более 1 кг мефедрона.
Суд приговорил Гуровеня к семи с половиной годам лишения свободы, а Шамрука — к 10 годам и штрафу 150 тыс. рублей. Оба осужденных отправятся в колонию строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!