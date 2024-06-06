В регионе вновь ищут нелегальных мигрантов

В период с 3 по 9 июня на территории Самарской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2024" в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Так, в Самаре сотрудниками УВМ ГУ МВД в ходе рейдов на территории складских помещений на ул. Дальневосточная выявлено пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патента на работу на территории Самарского региона. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Кроме этого, выявлен иностранный гражданин, уклонившийся от своевременного выезда, который в последующем был выдворен за пределы РФ.

В Тольятти сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения профилактических мероприятий на территории тепличных хозяйств и складских помещений в промышленной зоне Центрального района выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции и шесть иностранных граждан, нарушивших режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Кроме того, выявлено два иностранных гражданина осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 250 тыс. руб. до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.