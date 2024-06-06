В регионе вновь ищут нелегальных мигрантов

В период с 3 по 9 июня на территории Самарской области проводится комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал-2024" в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Так, в Самаре сотрудниками УВМ ГУ МВД в ходе рейдов на территории складских помещений на ул. Дальневосточная выявлено пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патента на работу на территории Самарского региона. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Кроме этого, выявлен иностранный гражданин, уклонившийся от своевременного выезда, который в последующем был выдворен за пределы РФ.
В Тольятти сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения профилактических мероприятий на территории тепличных хозяйств и складских помещений в промышленной зоне Центрального района выявлено восемь административных правонарушений в сфере миграции и шесть иностранных граждан, нарушивших режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Кроме того, выявлено два иностранных гражданина осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов.
В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 250 тыс. руб. до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.