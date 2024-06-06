Первые заезды в летние детские лагеря прошли в Самарской области

В Самарской области более 120 тысяч детей отдохнут в стационарных лагерях и лагерях дневного пребывания летом этого года. Ежегодно число детей, охваченных организованным отдыхом во время летних каникул, увеличивается. Особое внимание уделяется организации отдыха детей из неполных семей, находящимся под опекой и в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО, которым путевки предоставляются бесплатно. Традиционно летняя оздоровительная кампания стартовала в День защиты детей.

Для отдыха и оздоровления детей этим летом на территории региона будут работать свыше 700 организаций, из них 46 -стационарных, около 650 лагерей дневного пребывания (пришкольных лагерей) и 4 лагеря палаточного типа.

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года в лагерях запланировано провести 220 смен различной тематической направленности. А также профильные смены Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых", в которых примут участие более 2 600 детей, профильные смены "Орлята России" и "Вперёд, ЮНАРМИЯ!", военно-спортивная смена "Гвардеец" и другие.

Ежегодно ряд загородных лагерей реализуют программы для детей –инвалидов, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и ментальными нарушениями.

В этом году в целях создания комфортных и современных условий в шести лагерях прошел капитальный ремонт. Это: "Молодая Гвардия", "Дружба" (г.о.Чапаевск), "Спартак" (г.о.Тольятти), "Волжский Артек" и "Волжанка" (г.о.Самара), "Молодецкий курган" (м.р.Ставропольский). Еще в 9 лагерях ремонтные работы начнутся по завершении летней кампании.

Кроме того, с 2024 по 2026 годы в регионе действует региональная программа по созданию быстровозводимых конструкций. В рамках данной программы на базе детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" возведен новый корпус, соответствующий современным требованиям (каждая комната оборудована санузлом, душем и рассчитана на 4 человека) и с доступной средой. Здесь за летную компанию дополнительно отдохнут 208 детей. В настоящее время дополнительный корпус возводится и на территории детского центра "Гранит" города Тольятти.

Благодаря федеральной программе "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" удалось создать дополнительно больше 200 мест в 2 лагерях "Авангард-Самара" и "Солнечный берег", где дети смогут отдохнуть в комфортных современных условиях.

Перед началом летней оздоровительной кампании все лагеря прошли приемку муниципальными межведомственными комиссиями с участием представителей контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, МЧС).

На отдых Самарская область 1 июня приняла 144 ребенка из г. Снежное, а всего за лето отдохнут 500 детей из Донецкой Народной Республики. С мая в учреждениях Самарской области уже отдохнули 488 детей из Белгородской области и 100 детей из Оренбургской области.

"Я здесь уже была, и могу сказать, что каждый раз, когда приезжаю сюда, мне всё нравится, уезжать даже потом не хочется. Для нас тут проводят много разных мероприятий, организована насыщенная программа, нам не дают скучать. В общем, все классно!", — говорит Полина Ненашева, участница первой смены.

"Для ребят подготовлена очень разнообразная программа, будут и викторины, и квесты, и мастер-классы, дети будут заниматься в том числе дополнительным образованием. У нас 4 педагога допобразования, 4 инструктора по физической культуре, при хорошей погоде будут занятия в бассейне. Есть арт-салон отремонтированный, где дети смогут посмотреть фильмы, воспользоваться очками виртуальной реальности, есть клуб по интересам, библиотека. Большое внимание уделили подготовке вожатых", — рассказывает директор детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" Галина Цецулина.