Первые заезды в летние детские лагеря прошли в Самарской области

В Самарской области более 120 тысяч детей отдохнут в стационарных лагерях и лагерях дневного пребывания летом этого года. Ежегодно число детей, охваченных организованным отдыхом во время летних каникул, увеличивается. Особое внимание уделяется организации отдыха детей из неполных семей, находящимся под опекой и в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО, которым путевки предоставляются бесплатно. Традиционно летняя оздоровительная кампания стартовала в День защиты детей.
Для отдыха и оздоровления детей этим летом на территории региона будут работать свыше 700 организаций, из них 46 -стационарных, около 650 лагерей дневного пребывания (пришкольных лагерей) и 4 лагеря палаточного типа.
В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года в лагерях запланировано провести 220 смен различной тематической направленности. А также профильные смены Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых", в которых примут участие более 2 600 детей, профильные смены "Орлята России" и "Вперёд, ЮНАРМИЯ!", военно-спортивная смена "Гвардеец" и другие.
Ежегодно ряд загородных лагерей реализуют программы для детей –инвалидов, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и ментальными нарушениями.
В этом году в целях создания комфортных и современных условий в шести лагерях прошел капитальный ремонт. Это: "Молодая Гвардия", "Дружба" (г.о.Чапаевск), "Спартак" (г.о.Тольятти), "Волжский Артек" и "Волжанка" (г.о.Самара), "Молодецкий курган" (м.р.Ставропольский). Еще в 9 лагерях ремонтные работы начнутся по завершении летней кампании.
Кроме того, с 2024 по 2026 годы в регионе действует региональная программа по созданию быстровозводимых конструкций. В рамках данной программы на базе детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" возведен новый корпус, соответствующий современным требованиям (каждая комната оборудована санузлом, душем и рассчитана на 4 человека) и с доступной средой. Здесь за летную компанию дополнительно отдохнут 208 детей. В настоящее время дополнительный корпус возводится и на территории детского центра "Гранит" города Тольятти.
Благодаря федеральной программе "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" удалось создать дополнительно больше 200 мест в 2 лагерях "Авангард-Самара" и "Солнечный берег", где дети смогут отдохнуть в комфортных современных условиях.
Перед началом летней оздоровительной кампании все лагеря прошли приемку муниципальными межведомственными комиссиями с участием представителей контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, МЧС).
На отдых Самарская область 1 июня приняла 144 ребенка из г. Снежное, а всего за лето отдохнут 500 детей из Донецкой Народной Республики. С мая в учреждениях Самарской области уже отдохнули 488 детей из Белгородской области и 100 детей из Оренбургской области.
"Я здесь уже была, и могу сказать, что каждый раз, когда приезжаю сюда, мне всё нравится, уезжать даже потом не хочется. Для нас тут проводят много разных мероприятий, организована насыщенная программа, нам не дают скучать. В общем, все классно!", — говорит Полина Ненашева, участница первой смены.
"Для ребят подготовлена очень разнообразная программа, будут и викторины, и квесты, и мастер-классы, дети будут заниматься в том числе дополнительным образованием. У нас 4 педагога допобразования, 4 инструктора по физической культуре, при хорошей погоде будут занятия в бассейне. Есть арт-салон отремонтированный, где дети смогут посмотреть фильмы, воспользоваться очками виртуальной реальности, есть клуб по интересам, библиотека. Большое внимание уделили подготовке вожатых", — рассказывает директор детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" Галина Цецулина.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.