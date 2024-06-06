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Автопром Машиностроение

ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты АвтоВАЗа на 7 млрд рублей

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд развития промышленности подписал три соглашения о предоставлении льготных займов на общую сумму свыше 7 млрд руб. компании АвтоВАЗ. Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для Lada и компонентов для новых Lada Aura. Подписи под документами поставили директор ФРП Роман Петруца и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: пресс-служба ФРП

"Финансирование производства автокомпонентов наш важный приоритет. В 2022–2023 годах мы одобрили предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму около 100 млрд рублей, а в планах на 2024 год — одобрение проектов автопроизводителей еще на 60 млрд рублей. Отмечу, что почти каждый российский завод-автопроизводитель — клиент ФРП. Сегодня мы дали старт трем новым проектам компании АвтоВАЗ, предоставив льготные кредиты на общую сумму 7 млрд рублей", — отметил директор ФРП Роман Петруца.

"Мы благодарны Правительству РФ и профильному Министерству промышленности и торговли за эффективные меры поддержки российского автопрома. Льготные займы ФРП позволят АвтоВАЗу в кратчайшие сроки реализовать актуальные проекты, которые сделают наши автомобили Lada еще более конкурентными и популярными", — подчеркнул президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

АвтоВАЗ с привлечением займа ФРП организует на своей площадке в Тольятти производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura. В частности, будет налажен выпуск деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников. Будет организовано изготовление комплектующих для тормозной системы, а также систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Lada Aura — бизнес-седан, разработанный на платформе Vesta. Модель отличается удлиненной колесной базой, усиленной шумоизоляцией, премиальной аудиосистемой, салоном из натуральной кожи и автоматической коробкой передач. Конвейерное производство автомобиля начнется осенью 2024 года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготного займа.

Два других проекта АвтоВАЗа направлены на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 л для легковых автомобилей Lada. В обновленном двигателе увеличены мощность и крутящий момент, усовершенствован газораспределительный механизм, повышен экологический стандарт с Евро-5 до Евро-6, а также ресурс работы. Автозавод планирует к 2026 г. выпускать ежегодно более 100 тыс. усовершенствованных двигателей, а к 2033 г. — более 150 тысяч. Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, в том числе серии Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд руб., из которых 5,7 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготных займов.

Льготное финансирование по всем трем проектам предоставлено ФРП в рамках специализированной программы "Автокомпоненты".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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