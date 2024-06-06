16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор гражданам Киргизии и Узбекистана за жестокое убийство на Мехзаводе Этническую группировку судят за продажу наркотиков на 234 млн рублей В Самаре вынесли приговор по делу о борделях под видом спа-салонов Двое тольяттинцев отправятся в колонию за организацию нарколаборатории В Самаре рассмотрят дело зоозащитницы, оклеветавшей убитого псами ребенка

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор гражданам Киргизии и Узбекистана за жестокое убийство на Мехзаводе

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 236
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем уроженцам Киргизии и Узбекистана. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 20 октября 2022 года в квартире на Мехзаводе граждане СНГ выпивали с 29-летним потерпевшим и поссорились. На почве взаимных оскорблений обвиняемые избили собутыльника. Мужчина получил не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Затем один из обвиняемых отрезал ему голову. Весь этот процесс убийцы частично засняли на видео. Чтобы скрыть следы преступления, труп расчленили.

Фрагменты тела убитого обнаружили на следующий день - 21 октября. Вскоре задержали и подозреваемых.

"Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Двум другим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц и 3 года 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в следственном комитете.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30