В Самаре вынесли приговор гражданам Киргизии и Узбекистана за жестокое убийство на Мехзаводе

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем уроженцам Киргизии и Узбекистана. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 20 октября 2022 года в квартире на Мехзаводе граждане СНГ выпивали с 29-летним потерпевшим и поссорились. На почве взаимных оскорблений обвиняемые избили собутыльника. Мужчина получил не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Затем один из обвиняемых отрезал ему голову. Весь этот процесс убийцы частично засняли на видео. Чтобы скрыть следы преступления, труп расчленили.

Фрагменты тела убитого обнаружили на следующий день - 21 октября. Вскоре задержали и подозреваемых.

"Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Двум другим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц и 3 года 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в следственном комитете.