В Самаре отправилось в суд уголовное дело об убийстве с отрезанием головы

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Обвиняемые — трое граждан Киргизии и Узбекистана 32-42 лет. По версии следствия, 20 октября 2022 г. в квартире в пос. Мехзавод они выпивали с 29-летним потерпевшим и поссорились. На почве взаимных оскорблений обвиняемые избили собутыльника. Мужчина получил не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Затем один из обвиняемых отрезал ему голову. Весь этот процесс убийцы частично засняли на видео. Чтобы скрыть следы преступления, труп расчленили.

Фрагменты тела убитого обнаружили на следующий день — 21 октября. Вскоре задержали и подозреваемых.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.