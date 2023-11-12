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Преступления Происшествия

В Самаре отправилось в суд уголовное дело об убийстве с отрезанием головы

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Обвиняемые — трое граждан Киргизии и Узбекистана 32-42 лет. По версии следствия, 20 октября 2022 г. в квартире в пос. Мехзавод они выпивали с 29-летним потерпевшим и поссорились. На почве взаимных оскорблений обвиняемые избили собутыльника. Мужчина получил не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Затем один из обвиняемых отрезал ему голову. Весь этот процесс убийцы частично засняли на видео. Чтобы скрыть следы преступления, труп расчленили.

Фрагменты тела убитого обнаружили на следующий день — 21 октября. Вскоре задержали и подозреваемых.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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