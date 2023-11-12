В Самаре отправилось в суд уголовное дело об убийстве с отрезанием головы

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Обвиняемые — трое граждан Киргизии и Узбекистана 32-42 лет. По версии следствия, 20 октября 2022 г. в квартире в пос. Мехзавод они выпивали с 29-летним потерпевшим и поссорились. На почве взаимных оскорблений обвиняемые избили собутыльника. Мужчина получил не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Затем один из обвиняемых отрезал ему голову. Весь этот процесс убийцы частично засняли на видео. Чтобы скрыть следы преступления, труп расчленили.
Фрагменты тела убитого обнаружили на следующий день — 21 октября. Вскоре задержали и подозреваемых.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно