В Самарской области два узбека отрезали голову собутыльнику

19 октября и 20 октября Самарским областным судом продлен срок содержания под стражей в отношении двух граждан Узбекистана, которые обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью и группой лиц.
Как сообщает пресс-служба облсуда, по данным материалов предварительного расследования, в ходе употребления спиртных напитков между потерпевшим и одним из обвиняемых возник словесный конфликт. Гражданин Узбекистана решил убить оппонента. В этом ему помог соотечественник.
Вместе они длительное время избивали потерпевшего руками и ногами, а также деревянными рейками и пластиковой трубой. Кроме того жертва получила не менее 15 ударов раскладным ножом. Смерть потерпевшего, по версии правоохранителей, наступила от "прижизненного полного отсечения головы".
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".