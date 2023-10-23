В Самарской области два узбека отрезали голову собутыльнику

19 октября и 20 октября Самарским областным судом продлен срок содержания под стражей в отношении двух граждан Узбекистана, которые обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью и группой лиц.

Как сообщает пресс-служба облсуда, по данным материалов предварительного расследования, в ходе употребления спиртных напитков между потерпевшим и одним из обвиняемых возник словесный конфликт. Гражданин Узбекистана решил убить оппонента. В этом ему помог соотечественник.

Вместе они длительное время избивали потерпевшего руками и ногами, а также деревянными рейками и пластиковой трубой. Кроме того жертва получила не менее 15 ударов раскладным ножом. Смерть потерпевшего, по версии правоохранителей, наступила от "прижизненного полного отсечения головы".