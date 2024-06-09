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ЖКХ и благоустройство Общество

В центре Самары высадили новые деревья

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре провели озеленение нескольких улиц в центре города. Об этом Волга Ньюс сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Весной на газонах вдоль улиц Агибалова, Фрунзе, Самарской, Садовой, Куйбышева, в сквере на пересечении улиц Степана Разина и Князя Засекина высадили липы и каштаны", - сообщил департамент городского хозяйства и экологии.

На улице Куйбышева высадят еще 94 липы в рамках благоустройства участка от Венцека до Вилоновской. Ориентировочно, к осени доставят уже взрослые деревья высотой не менее четырех метров, с уже сформированной кроной. Их высадят взамен тех, что убрали. Также там появятся более чем 3 тыс. кустарников.

В целом сейчас для озеленения Самары, помимо липы и каштана, используют рябину, пирамидальный тополь, черемуху, иву, кизильник, гортензию, можжевельник. А вот от пухонесущих тополей будут постепенно избавляться.

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