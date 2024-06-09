В центре Самары высадили новые деревья

В Самаре провели озеленение нескольких улиц в центре города. Об этом Волга Ньюс сообщили в мэрии.
"Весной на газонах вдоль улиц Агибалова, Фрунзе, Самарской, Садовой, Куйбышева, в сквере на пересечении улиц Степана Разина и Князя Засекина высадили липы и каштаны", - сообщил департамент городского хозяйства и экологии.
На улице Куйбышева высадят еще 94 липы в рамках благоустройства участка от Венцека до Вилоновской. Ориентировочно, к осени доставят уже взрослые деревья высотой не менее четырех метров, с уже сформированной кроной. Их высадят взамен тех, что убрали. Также там появятся более чем 3 тыс. кустарников.
В целом сейчас для озеленения Самары, помимо липы и каштана, используют рябину, пирамидальный тополь, черемуху, иву, кизильник, гортензию, можжевельник. А вот от пухонесущих тополей будут постепенно избавляться.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.