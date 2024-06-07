16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юношескую команду "Самара-ДЮБЛ" возглавил Владимир Кротов Защитник БК "Самара" Никола Ребич покидает клуб Модульный спортзал в Самаре, который планировалось сдать в 2023 г., откроют осенью Гендиректор "Крыльев" о летнем трансферном окне: "Ни по одному иностранцу обращений не было" СМИ: Владимир Писарский покинет "Крылья Советов"

Спорт

ПСБ и Министерство спорта России договорились развивать спортивную инфраструктуру России

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ и Минспорта в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное содействие развитию спорта и спортивной среды в России.

Фото: предоставлено ПСБ

Документ подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Михаил Дегтярев, министр спорта России. Стороны планируют продолжить развивать доступную спортивную инфраструктуру в стране, в том числе в новых субъектах, повышать уровень обеспеченности населения спортивными объектами, увеличивая тем самым процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также наращивать эффективность всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и проводить социальные спортивные мероприятия.

"ПСБ активно содействует доступности спорта для всех граждан нашей страны и поддерживает развитие физической культуры в России. В рамках проекта "ПСБ — Детям" мы открываем по всей стране Центры уличного баскетбола — спортивные площадки, дающие молодежи свободный доступ к профессиональной инфраструктуре. Подписание соглашения с Минспортом заложит фундамент для совместных проектов по популяризации спорта, а также будет способствовать диверсификации спортивной индустрии в России. У ПСБ и Минспорта  общая цель — привлечь к активному образу жизни как можно большее количество людей, и соглашение станет эффективной программой взаимодействия крупного бизнеса и государства для построения масштабной спортивной среды", — отметил Петр Фрадков.

"Достижение общих целей возможно только при условии консолидации усилий. Минспорт России привлекает частных инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт"). Наш партнер ПСБ выражает готовность и сам активно участвует в спортивном движении страны. Подписание двустороннего соглашения будет способствовать привлечению большего числа россиян к занятиям спортом и обеспечению для этого комфортными условиями. Уверен, что такой опыт положительно повлияет и на популяризацию спорта среди наших людей, и на укрепление взаимодействия государства и бизнеса", — сказал Михаил Дегтярев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30