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ЖКХ и благоустройство Общество

На самарские пляжи начали завозить чистый волжский песок

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером в пятницу, 7 июня, на самарскую набережную пришла первая баржа с песком, сообщает пресс-служба мэрии города. По согласованию с Федеральным агентством по рыболовству снижение уровня до 29 метров — обязательное условие начала выгрузки, а затем и планировки песка в рамках подготовки пляжей к сезону.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В общей сложности на городские пляжи завезут порядка 11,5 тыс. тонн песка. Он мелкий, чистый, просеянный, волжский.

На территории города, прежде всего, планируется оборудовать восемь пляжей. Девятый пляж возле фестивальной поляны у Мастрюковских озер приведут в порядок специально к проведению молодежного форума "iВолга".

В этом году, как и годом ранее, подрядчик приступил к исполнению контрактных обязательств весной. После схода воды неоднократно была организована очистка прибрежной зоны от паводкового мусора.

После доставки песка под первую очередь набережной работы организуют в направлении "вверх по течению", до самого дальнего пляжа в Красноглинском внутригородском районе. Песок будет равномерно распределяться по всей площади каждого городского пляжа.

В работах по подготовке пляжей в дальнейшем задействуют и водолазов. Они обследуют акваторию, в том числе выполнят промер глубин, а также очистку водных границ от мусора и других посторонних предметов.

Границы акватории, предназначенной для безопасного купания, обозначат буйками. Выделят и зоны, где будут купаться дети, а также граждане, которые не умеют плавать.

В финале подготовки предусмотрен завоз пляжного оборудования в количестве более 1,7 тыс. единиц. На рекреационных территориях появятся зонты, качели, раздевалки, игровые комплексы, навесы и др.

Для соблюдения гигиены подключат устройства для мытья ног. Так, МАУ "Самарская набережная" уже подготовила летний водопровод.

Не менее двух раз в сутки на протяжении всего сезона подрядчик обеспечит уборку. На пляжах установят 28 контейнеров и четыре бункера для мусора.

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