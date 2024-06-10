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Дело тольяттинского "коммунального короля" прекращено в суде

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти прекращено уголовное дело в отношении Виктора Попова, одного из самых состоятельных тольяттинских предпринимателей и создателя крупнейшей бизнес-группы по управлению многоквартирными домами. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Наиболее известные компании Попова — ООО "ДЖКХ", ООО "Велес", ООО "ДЖКХ Автозаводский", ООО "УК ЖКХ г. Тольятти", ООО "УК "Открытие", ООО "Зенит". Совокупный оборот в 2023 г. только этих компаний превысил 1 млрд руб., общее количество домов в управлении — около 500. Публично Попов имеет отношение только к ООО "ДЖКХ" и ООО "Велес", в которых продолжает исполнять функции генерального директора.

До судебной скамьи Попова довел долг ООО "Велес" перед АО "Тольяттинская энергосбытовая компания" ("ТЭК"), поставщиком электроэнергии Автозаводского района Тольятти. Компания входит в состав госкорпорации "Ростех", а управляет ею АО "РТ-Энерго".

По версии предварительного следствия, у Попова "возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, посредством неисполнения договорных отношений в части оплаты в полном объеме за фактически поставленные АО "ТЭК" ресурсы". Следователи сочли, что Попов действовал "умышленно, из личной корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью материального обогащения и хищения в особо крупном размере денежных средств".

Всего удалось отфиксировать 7 млн рублей, перечисленных собственниками обслуживаемых многоквартирных домов на оплату счетов ТЭК, которые Попов потратил по собственному усмотрению.

Предпринимателю инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальная санкция — лишение свободы до 10 лет.

Дело рассматривалось в Центральном районном суде Тольятти, там его переквалифицировали в сторону смягчения — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб (ст. 165, ч. 2, п. "б" УК РФ). Инициатором переквалификации оказалась сторона обвинения — прокуратура, которая в ходе судебного процесса посчитала недоказанным факт хищения денежных средств со стороны Попова. Суд с позицией прокуратуры согласился.

После переквалификации статьи прокуратура предложила прекратить уголовное дело по примирению сторон. Попов вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, в полном объеме возместил причиненный материальный ущерб и примирился с потерпевшим — "ТЭК".

В итоге суд, опираясь на мнение прокуратуры и представителя АО "ТЭК", счел возможным освободить Попова от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело.

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