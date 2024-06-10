"ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги весенней акции

Свыше 58 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Весна — тают пени". Всем им энергетики списали имеющиеся пени за просрочку платежа.
Напомним, что весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходила с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно было оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение). В свою очередь энергокомпания аннулировала начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.
"С каждым годом интерес к нашей акции растет. Все больше клиентов предпочитают воспользоваться этой уникальной возможностью урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. Например, в этом году объем платежей в адрес энергокомпании в рамках акции превысил прошлогодний показатель", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Следить за акциями энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.