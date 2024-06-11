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Суды Происшествия

По делу о мошенничестве при строительстве дороги в Похвистневском районе вынесли приговор

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Похвистневский районный суд вынес приговор руководителю ООО "Похвистневская дорожная компания — 2" 53-летнему Владимиру Плиеву, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

При реализации муниципального контракта на строительство дороги в с. Новое Мансуркино Похвистневского района обвиняемый внес в документы ложные сведения об объемах и качестве использованного песка В результате району был причинен ущерб более 30 млн рублей.

Во время следствия Плиев признал вину, возместил ущерб и привел дорогу в соответствие с требованиями контракта.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 600 тыс. рублей.

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