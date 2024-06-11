По делу о мошенничестве при строительстве дороги в Похвистневском районе вынесли приговор

Похвистневский районный суд вынес приговор руководителю ООО "Похвистневская дорожная компания — 2" 53-летнему Владимиру Плиеву, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
При реализации муниципального контракта на строительство дороги в с. Новое Мансуркино Похвистневского района обвиняемый внес в документы ложные сведения об объемах и качестве использованного песка В результате району был причинен ущерб более 30 млн рублей.
Во время следствия Плиев признал вину, возместил ущерб и привел дорогу в соответствие с требованиями контракта.
Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 600 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!