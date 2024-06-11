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Игорь Комаров поздравляет жителей ПФО с Днем России

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем России.

"Дорогие жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днем России. Этот день — символ единства и многообразия нашей большой страны, взаимоуважения и дружбы. Многовековая сплоченность, добрососедство и любовь к родной земле — на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни. Столетия наши предки берегли традиции, совершали подвиги и отдавали жизнь за отечество. И сегодня наши сограждане с честью защищают родину. Мы гордимся Россией — великой страной сильных людей. Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и благополучия", — поздравляет полпред.

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