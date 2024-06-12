Жительницу Обшаровки будут судить за повторную пьяную езду

В Самарской области будут судить женщину, повторно севшую за руль пьяной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ночное время во время рейда в селе Обшаровка сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Reno Logan. Общаясь с женщиной-водителем, полицейские заподозрили, что она пьяна. ЕЕ отстранили от управления машиной и предложили пройти медосвидетельствование. Оно подтвердило догадки.

Женщину доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку.

В ходе проверки было установлено, что местная 35-летняя в сентябре прошлого года уже привлекалась к административной ответственности за "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Тогда суд приговорил ее к штрафу в 30 тыс. рублей с лишением прав на полтора года.

Однако сейчас вместо административного дела было заведено уголовное - по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Дело с обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.