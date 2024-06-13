В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о переходе Гарре в "Краснодар"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о возможном переходе футболиста самарцев Бенхамина Гарре в "Краснодар", сообщает championat.com.

"На сегодняшний день в клуб никаких бумаг по Гарре от "Краснодара" не приходило", — сказал Корниленко.

Ранее появилась информация, что "Краснодар" находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре. Бенхамин перешел в "Крылья Советов" из аргентинского "Расинга" в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро.