Форвард Александр Разумов покидает БК "Самара"

Форвард Александр Разумов по истечении срока действия контракта покидает баскетбольную "Самару".

Александр провел за "Самару" один сезон. К сожалению, травмы не позволили ему полностью раскрыть в Самаре свой потенциал. Но он был важной частью команды и внес заметный вклад в ее победы. Всего он принял участие в 14 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 1,3 очка и делал 1 подбор.