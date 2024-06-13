Форвард Александр Разумов покидает БК "Самара"

Форвард Александр Разумов по истечении срока действия контракта покидает баскетбольную "Самару".
Александр провел за "Самару" один сезон. К сожалению, травмы не позволили ему полностью раскрыть в Самаре свой потенциал. Но он был важной частью команды и внес заметный вклад в ее победы. Всего он принял участие в 14 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 1,3 очка и делал 1 подбор.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.