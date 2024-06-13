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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области выявлено девять нелегальных кредиторов

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В I квартале текущего года в Самарской области обнаружено девять нелегальных кредиторов, сообщает Центробанк РФ. Большинство из них работали под видом ломбардов и комиссионных магазинов в городе Тольятти.

В релизе уточняется, что нелегальные кредиторы обещают быстрое получение денег на выгодных, на первый взгляд, условиях, при этом требуют минимум документов. Свои услуги они активно рекламируют: от объявлений на столбах до баннеров в онлайн-пространстве.

Нелегальные компании в Самарской области, как правило, занимаются комиссионной торговлей, скупкой, хранением имущества граждан. Фактически они выдают займы под залог имущества и работают как ломбарды, не являясь таковыми с юридической точки зрения.

Договоры займа нелегалы подменяют договорами комиссии, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества, хранения ценных вещей. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована.

Также "черные" кредиторы практикуют выдачу займов под залог квартиры или машины под видом возвратного лизинга. В этой ситуации имущество по факту продается нелегальному кредитору по заниженной цене, а сам клиент использует его как арендатор.

"Взаимодействовать с нелегальными кредиторами опасно. Они могут попросить за свои услуги огромные проценты и лишить вас имущества: например, жилья или автомобиля. Условия в договоре прописаны так, что человек не может вернуть заемные средства в срок, а значит у него можно изъять залог. Прежде чем взять кредит или заём, проверьте компанию на сайте Банка России. Также регулятор ежедневно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С ним важно сверяться, чтобы не попасться на удочку злоумышленников", — подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Выдавать потребительские кредиты могут только банки, а займы — микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), которые имеют лицензию, либо состоят в реестрах Банка России. Индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

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