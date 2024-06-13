В Самарской области выявлено девять нелегальных кредиторов

В I квартале текущего года в Самарской области обнаружено девять нелегальных кредиторов, сообщает Центробанк РФ. Большинство из них работали под видом ломбардов и комиссионных магазинов в городе Тольятти.
В релизе уточняется, что нелегальные кредиторы обещают быстрое получение денег на выгодных, на первый взгляд, условиях, при этом требуют минимум документов. Свои услуги они активно рекламируют: от объявлений на столбах до баннеров в онлайн-пространстве.
Нелегальные компании в Самарской области, как правило, занимаются комиссионной торговлей, скупкой, хранением имущества граждан. Фактически они выдают займы под залог имущества и работают как ломбарды, не являясь таковыми с юридической точки зрения.
Договоры займа нелегалы подменяют договорами комиссии, купли-продажи с правом обратного выкупа имущества, хранения ценных вещей. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована.
Также "черные" кредиторы практикуют выдачу займов под залог квартиры или машины под видом возвратного лизинга. В этой ситуации имущество по факту продается нелегальному кредитору по заниженной цене, а сам клиент использует его как арендатор.
"Взаимодействовать с нелегальными кредиторами опасно. Они могут попросить за свои услуги огромные проценты и лишить вас имущества: например, жилья или автомобиля. Условия в договоре прописаны так, что человек не может вернуть заемные средства в срок, а значит у него можно изъять залог. Прежде чем взять кредит или заём, проверьте компанию на сайте Банка России. Также регулятор ежедневно обновляет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С ним важно сверяться, чтобы не попасться на удочку злоумышленников", — подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Выдавать потребительские кредиты могут только банки, а займы — микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), которые имеют лицензию, либо состоят в реестрах Банка России. Индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.