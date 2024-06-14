Музей Эльдара Рязанова проведет лекцию и пешеходную экскурсию

В четверг, 20 июня, в музее Эльдара Рязанова в 18.30 состоится пешеходная экскурсия "Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Фильмы Эльдара Рязанова являются прекрасными источниками по изучению советской повседневности. Это вдохновило нас на создание специальной пешеходной экскурсии, посвященной повседневности жителей города Куйбышева.

В 1960–1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом "старые" районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей.

На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города — улице Куйбышева и "Ленинградке", самарскому Арбату. Именно они сочетают в себе как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.

Где можно было купить самую вкусную селедку, роскошные консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое "Брод" и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 23 июня, в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция "Подвиг с камерой в руках. Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фронтовые кинооператоры запечатлели для современников и потомков сражения Великой Отечественной войны. Уже на пятый день войны в киножурнале были первые сюжеты, снятые в районе боевых действий. Смелость и хладнокровие операторов сохранили для нас память о войне.

Работа фронтового оператора была очень сложной. По статистике, каждый второй оператор был ранен, каждый четвертый — убит. Самой большой проблемой была их незащищенность во время съемки. При этом было много случаев, когда приходилось откладывать киноаппарат в сторону и браться за оружие.

История создания фронтовой кинохроники сложна и многогранна. Например, до сих пор устанавливается точное количество специалистов, снимавших на фронтах. В первый год войны не было точного понимания, как надо снимать войну: нужно ли фиксировать только действительность или допустима инсценировка.

На лекции посетители узнают о подвиге фронтовых кинооператоров в годы войны и вкладе в создание кинолетописи операторов Куйбышевской студии кинохроники Николая Киселева, Александра Казначеева, Сергея Авлошенко, Василия Косицына, Александра Сухова и других.

Вход на мероприятие — 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.