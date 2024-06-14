В суд передано дело сызранца, избившего собутыльника

37-летнего жителя Сызрани будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов дела следует, что в июле прошлого года обвиняемый и его 24-летний новоиспеченный знакомый распивали спиртные напитки. Внезапно между мужчинами возник конфликт, и старший приятель стал наносить младшему многочисленные удары кулаком и ногой в область головы и живота.
Согласно заключению эксперта установлено, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!