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Суды Происшествия

В Самаре инженер разозлился на участкового и протащил его на автомобиле

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по делу о нападении на участкового. Полицейский при этом исполнял должностные обязанности.

Как рассказал в суде сам участковый, он приехал на опрос к инженеру по фамилии Курилин, поскольку в полицию поступило соответствующее заявление. Вот только "клиент" на разговор с сотрудником МВД отреагировал нестандартно.

"Курилин пошел к своему автомобилю, сказал мне, что задавит, завел машину и поехал. Я встал перед капотом автомобиля, после чего Курилин совершил наезд — ударил бампером по ноге, в области голени и колена, после чего протащил 10-15 метров", — сообщил пострадавший.

Когда машина набрала скорость, участковый отпрыгнул в сторону. Происшествие попало на видео. В итоге в отношении Курилина возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ по факту применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Материалы дошли до служителей Фемиды. Суд Ленинского района Самары назначил Курилину штраф 50 тыс. рублей. Он сам с вердиктом не согласился. В частности, адвокат указала в жалобе на приговор мнение, что "любой наезд на человека должен квалифицироваться не как применение насилия, а как дорожно-транспортное происшествие". Впрочем, областной суд с такой позицией не согласился, решил, что приговор первой инстанции законный, и оставил его без изменений.

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