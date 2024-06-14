В Чапаевке началось обновление городского парка

В Чапаевске стартовали работы по реконструкции главного городского парка, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

В Чапаевске приступили к реконструкции городского парка им. Чапаева, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Проектом "Чапаевск — новая история" предусмотрено обновление центральной аллеи, пешеходных дорожек, сцены, площадки для выставок и мастер-классов, ряд зон для отдыха, развлечений, занятий спортом.

Напомним, что Всероссийский конкурс благоустройства это часть реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Самарская область 18 раз становилась его лауреатом. В этом году еще 6 заявок от региона направлены для участия в девятом по счету конкурсе. И кстати, Чапаевск вновь попытает счастье в получении федерального гранта, теперь уже на преображение сквера у храма Сергия Радонежского.