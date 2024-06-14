В Чапаевке началось обновление городского парка

В Чапаевске стартовали работы по реконструкции главного городского парка, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
В Чапаевске приступили к реконструкции городского парка им. Чапаева, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Проектом "Чапаевск — новая история" предусмотрено обновление центральной аллеи, пешеходных дорожек, сцены, площадки для выставок и мастер-классов, ряд зон для отдыха, развлечений, занятий спортом.
Напомним, что Всероссийский конкурс благоустройства это часть реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Самарская область 18 раз становилась его лауреатом. В этом году еще 6 заявок от региона направлены для участия в девятом по счету конкурсе. И кстати, Чапаевск вновь попытает счастье в получении федерального гранта, теперь уже на преображение сквера у храма Сергия Радонежского.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.