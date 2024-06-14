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ПСБ: более 30% самарских предпринимателей планируют расширять свой бизнес

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно индексу RSBIr*, который по итогам 1 квартала 2024 года составил 53,4 пункта (+1 п. п. за квартал), деловая активность малого и среднего бизнеса в Самарской области повысилась и с начала года находится в зоне уверенного роста. Такие данные приводит ПСБ в ежеквартальном региональном исследовании Индекса RSBIr, которое банк делает совместно с общественной организацией "Опора России", опрашивая предпринимателей по всей стране.

"Практически все компоненты регионального индекса продемонстрировали рост. В первую очередь вырос показатель инвестиционной активности самарских предпринимателей — доля МСБ, наращивающих вложения в развитие бизнеса, за квартал увеличилась до 26%. При этом ожидания предпринимателей также оптимистичны — треть респондентов заявила о готовности инвестировать в свой бизнес в ближайшее время", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самаре.

Кадровый потенциал

По итогам первого квартала компонента "Кадры" выросла на фоне улучшения ситуации с наймом. Только 22% предпринимателей заявили о сокращении штата сотрудников против 31% кварталом ранее. Также 15% МСП (+5 п. п. за квартал) заявили об увеличении штата в 1 квартале, что выше среднего показателя по стране. При этом бизнес по-прежнему ощущает нехватку кадров. Доля компаний, планирующих принять новых сотрудников в ближайшие месяцы, составила 36%, что на 7 п. п. выше среднего по России.

Доступность финансирования

Компонента "Кредиты" немного подросла, составив по итогам квартала 56,5 пункта. Доступность финансирования в Самарском регионе остается комфортной: 23% предпринимателей получили одобрение займа или уже имеют действующие кредиты. При этом на 3 п. п. (до 10%) снизилась доля тех, кто не смог получить заемное финансирование по тем или иным причинам.

41% предпринимателей заявили, что за последние 12 месяцев были заинтересованы в том, чтобы получить льготы от государства. Наиболее осведомленными о мерах господдержки стали малый бизнес и компании в сфере производства — только 18% и 19% МСП соответственно сообщили о том, что не знают, какие льготы есть для их бизнеса. Наиболее низкая информированность о программах господдержки наблюдается у микробизнеса (36%).

Инвестиции в бизнес

Инвестиционная активность в Самарской области повысилась — в первом квартале 26% предпринимателей (+9 п. п. за квартал) наращивали вложения в развитие бизнеса. Однако доля предпринимателей, сокращавших инвестиции, также увеличилась — с 7 до 17%. При этом ожидания предпринимателей остаются оптимистичными: треть опрошенных планирует расширять свой бизнес в ближайшее время, и только 11% — сокращать инвестиции.

Состояние сбыта

Компонента "Продажи" по итогам 1 квартала продемонстрировала символический рост до 46,7 пункта, но по-прежнему остается в зоне спада**. Ситуация со сбытом немного улучшилась на фоне повышения оптимизма МСП — 40% предпринимателей ожидают роста выручки в ближайшее время, что выше среднего показателя ожиданий по стране. Однако фактическая ситуация с продажами в регионе пока остается непростой — 46% МСП заявили о снижении продаж.

*Индекс RSBIr — ежеквартальное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России". Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сегмента МСБ.

**Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам — на рынке наблюдается стагнация.

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