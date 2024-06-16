Продавец самарского пивного магазина решил пьяным прокатиться на каршеринге

В Самаре отправили в суд уголовное дело 30-летнего мужчины, обвиняемого в повторном пьяном вождении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина, работающий в магазине алкогольных напитков, поздно возвращался домой, был нетрезв и решил воспользоваться каршеринговым автомобилем, так как такси стоило слишком дорого. При этом в январе 2024 г. его уже задерживали за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда его лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф 30 тыс. руб., который он так и не оплатил.

В этот раз автомобиль остановили на ул. Промышленности, проходить освидетельствование мужчина отказался.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").