Продавец самарского пивного магазина решил пьяным прокатиться на каршеринге

В Самаре отправили в суд уголовное дело 30-летнего мужчины, обвиняемого в повторном пьяном вождении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина, работающий в магазине алкогольных напитков, поздно возвращался домой, был нетрезв и решил воспользоваться каршеринговым автомобилем, так как такси стоило слишком дорого. При этом в январе 2024 г. его уже задерживали за рулем в нетрезвом состоянии. Тогда его лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф 30 тыс. руб., который он так и не оплатил.
В этот раз автомобиль остановили на ул. Промышленности, проходить освидетельствование мужчина отказался.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки