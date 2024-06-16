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Экология Общество

Самарцы проголосовали за смену зоны парка им. 60-летия Советской власти на более охраняемую

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось голосование в рамках общественных слушаний по смене зонирования территории лесопарка им. 60-летия Советской власти.

Напомним, для парковой территории площадью 125 га предлагали сменить зонирование с Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий). Статус зоны особо охраняемых природных территорий предполагает запрет на капитальное строительство. Также такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности.

В итоге 354 человека поддержали смену зонирования, а 223 — выступили против. При этом некоторые участвовавшие в опросе описали свое мнение в комментарии, но не нажали кнопку за/против в самом голосовании.

Отметим, что ранее озвучивали планы застройки части парка высотками. Проект планировало реализовать аффилированное бизнесмену Бенику Айвазяну ООО "Лагуна", которому принадлежит около 25 гектаров.

Однако власти города сменили зонирование территории, что сделало строительство на ней невозможным. Компания безуспешно добивалась компенсации потерь в 2,4 млрд рублей.

В марте 2024 г. стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка.

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