Ввод нового здания театра "Грань" перенесли на март 2025 года

Сроки завершения строительства нового здания для новокуйбышевского театра "Грань" перенесены с конца 2024 г. на март 2025 года. Такая информация была озвучена 14 июня на выездном мероприятии комитетов Самарской губернской думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.
"Во время строительства возникло очень много вопросов по проектно-сметной и рабочей документации. Переработали весь проект и направили на экспертизу. Среди первоочередных задач — как можно быстрее получить заключение, тогда можно будет продолжить работы в полную силу. Надо отдать должное профессионализму и скорости работ строителей. Объект находится в довольно высокой степени готовности — 80 процентов", — рассказал председатель комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин.
Напомним, строительство здания началось в 2022 году. Изначально ввести его планировалось весной 2024 года. В феврале 2024 г. уже был озвучен новый срок — конец 2024 года.
В здании будет четыре вместительных зрительных зала, самый большой будет вмещать сразу 200 зрителей и в зависимости от спектакля расстановка кресел будет разной — по кругу или по диагонали. Предполагается, что современный дизайн и уникальное театральное оснащение позволят проводить здесь спектакли и концерты мирового уровня.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.