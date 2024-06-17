Ввод нового здания театра "Грань" перенесли на март 2025 года

Сроки завершения строительства нового здания для новокуйбышевского театра "Грань" перенесены с конца 2024 г. на март 2025 года. Такая информация была озвучена 14 июня на выездном мероприятии комитетов Самарской губернской думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму и по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

"Во время строительства возникло очень много вопросов по проектно-сметной и рабочей документации. Переработали весь проект и направили на экспертизу. Среди первоочередных задач — как можно быстрее получить заключение, тогда можно будет продолжить работы в полную силу. Надо отдать должное профессионализму и скорости работ строителей. Объект находится в довольно высокой степени готовности — 80 процентов", — рассказал председатель комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин.

Напомним, строительство здания началось в 2022 году. Изначально ввести его планировалось весной 2024 года. В феврале 2024 г. уже был озвучен новый срок — конец 2024 года.

В здании будет четыре вместительных зрительных зала, самый большой будет вмещать сразу 200 зрителей и в зависимости от спектакля расстановка кресел будет разной — по кругу или по диагонали. Предполагается, что современный дизайн и уникальное театральное оснащение позволят проводить здесь спектакли и концерты мирового уровня.