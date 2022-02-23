Строительство здания для театра "Грань" начнется летом

Готовность к строительству здания театра "Грань" обсудили на совещании, которое провел 22 февраля первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, директор ГАУ "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Александр Балашов, представители компании-проектировщика, администрации Новокуйбышевск и художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.

Инициативу строительства современного здания для театра-студии из Новокуйбышевска, который известен далеко за пределами Самарской области, поддержал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Был решен большой комплекс вопросов: подбор и оформление земельного участка, выделение финансирования, проектирование здания. В настоящее время работы по подготовке к строительству вышли на финишную прямую.

Новое здание театра будет возведено на площади Трудовой Славы Новокуйбышевска, общая площадь объекта составит около 8 тыс. кв. метров. Здесь разместятся три зала, выставочное пространство, помещения школы актерского мастерства - новый культурный центр Новокуйбышевска будет многофункциональным по содержанию.

"Устраивает ли вас проект, соответствует ли он вашей концепции развития театра?" - с таким вопросом обратился председатель правительства к Денису Бокурадзе. "Полностью соответствует", - подтвердил художественный руководитель театра-студии.

В настоящее время госэкспертиза завершает работу над анализом проекта. Планируется, что уже в марте будет объявлен конкурс на строительство здания, а работы начнутся летом текущего года.

"При формировании технического задания прошу обратить особое внимание на требования законодательства к исполнителям контракта. Это должны быть подрядчики с большим опытом строительства, в том числе сложных зданий, объектов по госконтрактам. Объект особый. Работы должны быть исполнены в срок и с высоким качеством, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сейчас наша основная задача - как можно скорее приступить к строительству".

Первый вице-губернатор призвал руководство Новокуйбышевска оказывать организационную и административную поддержку в исполнении работ при реализации проекта. Завершить строительство нового здания театра планируется весной 2024 года.