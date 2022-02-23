Строительство здания для театра "Грань" начнется летом

Готовность к строительству здания театра "Грань" обсудили на совещании, которое провел 22 февраля первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, директор ГАУ "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Александр Балашов, представители компании-проектировщика, администрации Новокуйбышевск и художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.
Инициативу строительства современного здания для театра-студии из Новокуйбышевска, который известен далеко за пределами Самарской области, поддержал губернатор региона Дмитрий Азаров.
Был решен большой комплекс вопросов: подбор и оформление земельного участка, выделение финансирования, проектирование здания. В настоящее время работы по подготовке к строительству вышли на финишную прямую.
Новое здание театра будет возведено на площади Трудовой Славы Новокуйбышевска, общая площадь объекта составит около 8 тыс. кв. метров. Здесь разместятся три зала, выставочное пространство, помещения школы актерского мастерства - новый культурный центр Новокуйбышевска будет многофункциональным по содержанию.
"Устраивает ли вас проект, соответствует ли он вашей концепции развития театра?" - с таким вопросом обратился председатель правительства к Денису Бокурадзе. "Полностью соответствует", - подтвердил художественный руководитель театра-студии.
В настоящее время госэкспертиза завершает работу над анализом проекта. Планируется, что уже в марте будет объявлен конкурс на строительство здания, а работы начнутся летом текущего года.
"При формировании технического задания прошу обратить особое внимание на требования законодательства к исполнителям контракта. Это должны быть подрядчики с большим опытом строительства, в том числе сложных зданий, объектов по госконтрактам. Объект особый. Работы должны быть исполнены в срок и с высоким качеством, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сейчас наша основная задача - как можно скорее приступить к строительству".
Первый вице-губернатор призвал руководство Новокуйбышевска оказывать организационную и административную поддержку в исполнении работ при реализации проекта. Завершить строительство нового здания театра планируется весной 2024 года.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.