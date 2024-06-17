ФК "Зенит" заинтересовался защитником "Крыльев Советов" Горшковым

ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга поборется со "Спартаком" за право подписания защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, сообщает liveresult.ru со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Напомним, ранее в прессе были слухи о том, что 25-летний спортсмен близок к переходу в стан "красно-белых". Стоит отметить, что трансферная стоимость защитника оценивается экспертами портала transfermarkt в 3 млн евро.

В минувшем сезоне Юрий Горшков провел в российском чемпионате в составе самарских "Крыльев Советов" 29 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.