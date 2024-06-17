Из Самарской области подана уже 241 заявка на участие в конкурсе лекторов от Общества "Знание"

Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в конкурсе лекторов от Общества "Знание". Регистрация для взрослых и студентов продлена до 7 июля.

Всероссийский конкурс просветителей уже собрал 14 тысяч заявок из всех регионов страны. Самарская область — в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Лектор — 2024.

За звание лучшего лектора страны поборется 241 просветитель Самарской области — это третье место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по России на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

"Мы в Обществе "Знание" считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в "Артеке". Нам очень приятно, что даже в самый напряженный период учебного года 4700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видео-визитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждем участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие!", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Председатель Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Богатырев поддержал участников: "Жители Самарской области четвертый год активно участвуют в конкурсе на звание лучшего лектора, и с каждым годом количество участников растет. Просветители Самарской области дважды завоевывали высокое звание: в 2022 году среди конкурсантов стала лучшей Екатерина Снигирь, в 2023 году — Алевтина Бухнер. Регистрация еще продолжается, и мы надеемся, что количество участников еще больше возрастет, и Самарское региональное отделение пополнится новыми просветителями!"

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества "Знание" и выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело". Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.