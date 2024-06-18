Житель Самарской области отправится в колонию за нападение на жену с ножом

В Октябрьске суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого признали виновным в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью 1 января 2024 г. в доме на ул. Волжской он поссорился с женой и трижды ударил ее ножом. Женщина получила тяжкие ранения, но врачи спасли ее.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима.