Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья"

Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков покидает команду в связи с истечением срока арендного соглашения. Об этом сообщает самарский клуб.
В чемпионате России 2023/24 19-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, что ранее появлялась информация о переходе Салтыкова в "Локомотив".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!