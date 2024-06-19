Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья"

Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков покидает команду в связи с истечением срока арендного соглашения. Об этом сообщает самарский клуб.

В чемпионате России 2023/24 19-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что ранее появлялась информация о переходе Салтыкова в "Локомотив".