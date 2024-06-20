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ДТП Происшествия

В Самаре задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 34-летнего водителя, сбившего ребенка на территории Промышленного района и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, автомобиль Nissan под управлением задержанного ехал по двору в районе дома №103. "А" по ул. Физкультурная и сбил четырехлетнего мальчика. Несовершеннолетнему пешеходу потребовалась помощь медиков, а водитель покинул места происшествия.

В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий спустя несколько часов полицейские установили личность и места возможного нахождения владельца автомашины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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