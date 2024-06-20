"Крылья Советов" планируют подписать лучшего ассистента чемпионата Израиля

Израильский полузащитник "Бейтара" 25-летний Ярден Шуа может перейти в "Крылья Советов", сообщает bombardir.ru.
Ярден Шуа поучаствовал в 25 поединках в рамках чемпионата Израиля. Футболист сумел забить 9 голов и оформить 7 ассистов. Это лучший результат в лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает израильтянина 1,5 млн евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!