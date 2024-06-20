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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют подписать лучшего ассистента чемпионата Израиля

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Израильский полузащитник "Бейтара" 25-летний Ярден Шуа может перейти в "Крылья Советов", сообщает bombardir.ru.

Ярден Шуа поучаствовал в 25 поединках в рамках чемпионата Израиля. Футболист сумел забить 9 голов и оформить 7 ассистов. Это лучший результат в лиге. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает израильтянина 1,5 млн евро.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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