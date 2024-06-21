16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" сыграют с махачкалинским "Динамо" в первом туре Fonbet Кубка России "Крылья Советов" и "Акрон" сойдутся в дерби в РПЛ в ноябре и марте "Акрон" стартует в РПЛ матчем с "Локомотивом" "Крылья Советов" откроют новый сезон матчем с "Зенитом" "Акрон" близок к подписанию защитника "Енисея" Бардыбахина

Футбол Спорт

"Крылья Советов" и "Акрон" сойдутся в дерби в РПЛ в ноябре и марте

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны примерные даты, в которые состоится региональное футбольное дерби самарских "Крыльев Советов" и тольяттинского "Акрона" в рамках Российской премьер-лиги.

Из опубликованного РПЛ календаря следует, что первый матч пройдет в рамках 14-го тура (1-4 ноября). Номинальными хозяевами поля в нем выступят тольяттинцы. Вторая встреча состоится в 20-м туре (7-10 марта).

Напомним, ранее сообщалось, что домашним стадионом "Акрона" в РПЛ станет "Самара Арена", на котором также играют "Крылья".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30