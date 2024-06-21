"Крылья Советов" и "Акрон" сойдутся в дерби в РПЛ в ноябре и марте

Стали известны примерные даты, в которые состоится региональное футбольное дерби самарских "Крыльев Советов" и тольяттинского "Акрона" в рамках Российской премьер-лиги.

Из опубликованного РПЛ календаря следует, что первый матч пройдет в рамках 14-го тура (1-4 ноября). Номинальными хозяевами поля в нем выступят тольяттинцы. Вторая встреча состоится в 20-м туре (7-10 марта).

Напомним, ранее сообщалось, что домашним стадионом "Акрона" в РПЛ станет "Самара Арена", на котором также играют "Крылья".