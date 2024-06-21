"Крылья Советов" и "Акрон" сойдутся в дерби в РПЛ в ноябре и марте

Стали известны примерные даты, в которые состоится региональное футбольное дерби самарских "Крыльев Советов" и тольяттинского "Акрона" в рамках Российской премьер-лиги.
Из опубликованного РПЛ календаря следует, что первый матч пройдет в рамках 14-го тура (1-4 ноября). Номинальными хозяевами поля в нем выступят тольяттинцы. Вторая встреча состоится в 20-м туре (7-10 марта).
Напомним, ранее сообщалось, что домашним стадионом "Акрона" в РПЛ станет "Самара Арена", на котором также играют "Крылья".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!